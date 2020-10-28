28 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 15:08 — REGNUM Итак, не обращая внимания на внесение в Конституцию РФ положения о запрете отчуждения российских земель в пользу иностранного государства, новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в качестве одной из важных внешнеполитических задач своего правительства определил завершение переговоров с Россией о «северных территориях». Как известно, в итоге таких переговоров в Токио видят «возвращение» якобы принадлежащих Стране восходящего солнца южнокурильских островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и островов Плоские, Хабомаи по-японски. За это в качестве «бонуса» Токио готов подписать давно ставший анахронизмом японо-российский мирный договор. При этом Суга, похоже, считает, что после «передачи» островов Японии останется лишь поставить «завершающую точку». Именно так им сформулирована в программной речи в парламенте задача: «Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений. С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

И хотя из соображений «политкорректности» японский премьер постарался избежать привычных пропагандистских клише об «исконной принадлежности» южных Курил Японии, «незаконной оккупации островов» и прочее, незадолго до этого в заявлении генерального секретаря нового кабинета министров Кацунобу Като была сформулирована официальная позиция правительства Суга: «В курсе Японии на решение с Россией территориальной проблемы и подписание мирного договора изменений нет. Наша страна обладает полным суверенитетом над северными территориями. В этой незыблемой позиции Японии, а также в том, что предметом мирных переговоров с Россией является возврат Японии всех четырех островов, никаких изменений также нет». Столь определенная формулировка понадобилась новым японским властям в связи с серьезной критикой в политических кругах и обществе по поводу якобы отхода бывшего премьер-министра Синдзо Абэ он «генеральной линии» и уступки президенту Путину, выразившейся в согласии отказаться от требований «всех северных территорий», ограничившись лишь островом Шикотан и островами Плоские.

Можно предположить, что обтекаемые формулировки программного выступления связаны и с тем, что в телефонном разговоре с Сугой российский президент якобы по собственной инициативе зондировал позицию нового премьера об его отношении к «сингапурским договоренностям». То есть о том, чтобы дальнейшие переговоры вести «на основе Совместной декларации 1956 года», в которой по волюнтаристскому настоянию тогдашнего советского лидера Никиты Хрущева японцам были обещаны острова Шикотан и Хабомаи (Малая Курильская гряда), но после подписания мирного договора. Как уже неоднократно доводилось разъяснять, созданное российскими СМИ представление о том, что в ноябре 2018 года на переговорах в Сингапуре премьер Абэ чуть ли не согласился подписать мирный договор на условиях получения только Шикотана и Хабомаи, глубоко ошибочно. В действительности Абэ предложил использовать Совместную декларацию 1956 года лишь как «стартовую позицию» для сохранения переговорного процесса о «возвращении» всех южнокурильских островов. Другими словами, речь шла о возвращении к изобретённой в 90-е годы в недрах «козыревского» МИД РФ формуле сдачи русских Курил «два плюс альфа», когда Шикотан и Хабомаи передавались сразу, с условием продолжения переговоров о принадлежности Японии также Кунашира и Итурупа.

По одной из японских версий, в Сингапуре президент Путин счел предложение «друга Синдзо» реалистичным и дал согласие продвигать дальше переговоры «на основе Совместной декларации 1956 года», что было воспринято в Токио как готовность к «передаче» Японии островов Малой Курильской гряды. Следует отметить, что попытки Абэ представить в своей стране «сингапурские договоренности» как согласованное решение вопроса о скором переходе этих островов к Японии, было решительно опровергнуто МИД РФ.

Опроверг сообщения российских СМИ о «серьезной уступке Абэ» в Сингапуре и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив: «Япония не предлагала России передать ей два из Курильских островов в контексте обсуждения мирного договора». Было подчеркнуто, что «любые заявления на этот счет — это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух, не более того». В ответ на вопрос о том, как отреагирует президент РФ Владимир Путин, если такое предложение поступит, представитель Кремля сказал: «Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров».

После принятия запрещающей переговоры об отчуждении российской территории поправки в Конституцию РФ в Токио опасались, что Москва прекратит обсуждение «территориального вопроса» с правительством Японии. Однако если верить японскому изданию Yahoo News Japan, в телефонном разговоре с Сугой президент Путин по своей инициативе поинтересовался отношением нового премьера к «сингапурским договоренностям», тем самым как бы дав понять, что принятые конституционные поправки не мешают их реализации. Тем более что перед уходом в отставку премьер Абэ просил об этом российского президента. Японское издание утверждает: «…Перед отставкой Абэ позвонил Путину и подчеркнул важность сингапурских договоренностей. Мы полагаем, что именно поэтому во время разговора с Сугой Путин затронул тему этого соглашения… Изначально Япония планировала, чтобы премьер Суга во время телефонного разговора с президентом Путиным сам поднял тему сингапурских договоренностей, и попросил подтвердить их. Тем не менее, российский лидер заговорил о нем первый и предложил развивать переговоры на основе этих договоренностей. Глава Японии это предложение принял».

Начавшееся в Японии и России обсуждение информации об инициировании президентом Путиным вопроса о сохранении «сингапурских договоренностей» заставило пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова выступить с комментарием. Он опроверг сообщение о том, что «российский лидер провел новый телефонный разговор с премьером Японии». Хотя в японских СМИ не было утверждений о таком повторном разговоре. Yahoo News Japan утверждает, что президент Путин затронул вопрос о «сингапурских договоренностях» в ходе своего телефонного разговора с Сугой от 29 сентября. Не комментируя утверждения японского издания, Песков ограничился повторением официального коммюнике о том, что во время телефонного разговора «было подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией».

По поводу внесения в Конституцию РФ положения о запрете постановки вопроса об отчуждении российских территорий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил: «Это — справедливая инициатива, которая могла бы окончательно и бесповоротно поставить точку в бессмысленных спекуляциях на тему принадлежности Курильских островов». С этим мнением согласны не только сахалинцы и курильчане, но и абсолютное большинство народа России. Остается дождаться, когда такую точку поставит гарант Конституции Российской Федерации — президент Владимир Путин.