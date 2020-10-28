Москва, , 15:08 — REGNUM Указ о назначении чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ботсване Андрея Кемарского подписал президент России Владимир Путин. Документ обнародован 28 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Кемарского Андрея Вадимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Ботсвана», — говорится в опубликованном указе.

В то же время другим своим указом глава российского государства освободил от данной должности Виктора Сибилева, находившегося на данном посту с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября стало известно, что президент России Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Словакии Игоря Братчикова.