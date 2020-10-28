Москва, , 15:17 — REGNUM Материал журнала The National Interest о российской военной экипировке «Сотник» вызвала споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Надо сообщать не о том, что сделают, создадут, изобретут и так далее, а о том, что сделали, создали и изобрели», — считает Дмитрий Б.

Многие пользователи отметили тот факт, что в России часто появляются новые перспективные военные разработки. Но, по их видению, данные проекты не всегда доходят до реального использования в российской армии.

«Супер БПЛА уже сделали, ждём экипировку суперсолдат. Думаю, что максимум, куда эта экипировка попадет, так это в парк Патриот на выставку», — пишет Алексей Б.

К примеру, комментаторы вспомнили военную экипировку «Ратник» российского производства, о которой много говорили в РФ. Вот только пользователи уверяют, что данные образцы якобы не нашли массового применения в воинской службе.

«Защита бойцов — это конечно очень и очень хорошо! Но «Сотник»? А, кто-то уже видел реальный «Ратник», да ещё и в реальных боевых условиях?», — обращается пользователь Nezhniy Otmorozok.

Другие поделились своими историями несения службы в российской армии. Часть из них поприветствовала появление разработок, подобных «Сотнику», но отметила, что несение службы в актуальной российской армии не позволяет соприкоснуться обычным солдатам с такой экипировкой.

«Круто. А у нас только подсумок для магазинов был из экипировки. И тот умудрялись … в общем, потерять», — поделился Дмитрий Я.

Нашлись и те, кто призвал не делать акцент на высокотехнологичных экипировках для бойцов, а направить своё внимание на формирование в воинах боевого духа, выносливости и смекалки.

«Солдату нужны: боевой дух, смекалка, выносливость. Это экипировка слабых телом и духом», — пишет Sokrat Gogia.

Напомним, 26 октября журналисты американского журнала The National Interest сообщили о том, что в России разрабатывается военное снаряжение третьего класса «Сотник».