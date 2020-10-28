Баку, , 14:54 — REGNUM Информация об обстреле ВС Азербайджана родильного дома в Степанакерте, которую распространяет армянская сторона, не соответствует действительности и является дезинформацией. Об этом 28 октября говорится в заявлении азербайджанского минобороны.

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«Сообщение армянских СМИ о предполагаемом обстреле азербайджанской армией родильного дома в Ханкенди является преднамеренной дезинформацией», — сообщается в заявлении оборонного ведомства Азербайджана на странице в соцсети Twitter.

Также в нем указывается, что армянская сторона, по мнению Баку, таким образом «пытается отвлечь внимание от военных преступлений, совершенных в городе Барда».

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что сообщение ВС Азербайджана о том, что армянские ВС подвергли ракетному обстрелу город Барда, который находится на прилегающей к Нагорному Карабаху территории, не соответствует действительности.

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