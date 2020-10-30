Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Обсуждение в СМИ возможности размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет средней и малой дальности (РСМД) еще год назад воспринималось как всего лишь умозрительные возможности. О том, как через год туман рассеялся, оставив перед наблюдателями картину неумолимо надвигающейся реальности, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Межконтинентальная баллистическая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Программа, предусматривающая угрозу Китаю американскими РСМД, была принята еще в 2011 году, и с тех пор она обставлялась новыми подробностями. То один, то другой американский военный эксперт объявляли о необходимости и «удобстве» РСМД как инструмента «обороны», в котором «будет нуждаться Япония».

Теперь американский министр обороны Марк Эспер предсказал для отношений США и их союзников с Россией и Китаем «худший вариант». А это значит, что США будут продолжать готовиться к войне, используя как технические, так и дипломатические средства. Как в этой связи выглядит судьба сдерживавших гонку вооружений договоров, действовавших со времен СССР? Читайте статью Владимира Павленко «Ракеты как геополитический «момент истины» с центром в АТР».