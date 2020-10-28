Ново-Огарево, Московская область, , 14:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить регионам 10 млрд рублей для закупки средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус.

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"И что касается помощи регионам. Знаю, что практически согласована цифра в 10 миллиардов рублей, нужно это сделать и сделать это прямо сейчас», — сказал глава государства на совещании с правительством.

Путин уточнил, что денежные средства должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы, тестирование, «но именно на борьбу с COVID-инфекцией».

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании с правительством российский лидер заявил, что в случае нехватки коечного фонда в субъектах страны необходимо перейти к перепрофилированию учреждений под больных коронавирусом.

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