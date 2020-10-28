Екатеринбург, , 14:56 — REGNUM Глава Серова (Свердловская область) Василий Сизиков обратился в полицию из-за «демотиватора» (картинки с подписью), который он посчитал оскорбительным. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии местным СМИ.

Как передаёт интернет-газета Znak, Сизикову не понравилась картинка в местной газете «Глобус». Там был изображён сам градоначальник и другой местный чиновник. В подписи пояснялось, что два человека — «это сила». Все слова были цензурными.

Полиция оперативно отреагировала на инцидент, собрала материалы и передала в прокуратуру. От и.о. городского прокурора Алексея Киселева в редакцию «Глобуса» пришли требования о предоставлении технической информации, связанной с публикацией демотиватора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральский политолог Фёдор Крашенинников получил семь суток ареста за оскорбление власти.

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