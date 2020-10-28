Красногорск, , 14:41 — REGNUM В ряде субъектов РФ необходимо провести проверку работы системы здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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"Практически согласована цифра в 10 млрд рублей. Нужно это сделать и сделать прямо сейчас. Деньги должны пойти, говоря о региональной помощи, на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование», — заявил Путин.

«Но именно на борьбу с ковид-инфекцией. Именно на эти цели и никакие другие», — указал он.

Он отметил, что есть обращения к президенту из некоторых регионов прислать комиссии, чтобы посмотреть, что происходит с системой здравоохранения в отдельных субъектах РФ.

«Татьяна Алексеевна, нужно это сделать. Послать комиссии и посмотреть на месте, что там происходит», — указал президент.

«Мы сейчас с вами не называем эти территории, но мы знаем, где ситуация складывается тревожно, прямо скажем. Поэтому займитесь ими отдельно и целевым образом», — обратился Путин к Голиковой.