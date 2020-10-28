Симферополь, , 14:46 — REGNUM Предложение вице-премьер-министра республики Крым Георгия Мурадова о том, чтобы перекрыть реку Десну, чтобы убедить Украину прекратить водную блокаду полуострова, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 28 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Неужели большинство моих соотечественников не в школе учились, а в тюрьме сидели? Перекрыть Десну нужно будет в Брянской области, но большая часть реки протекает по территории Украины, а следовательно наполняется за счет притоков расположенных на Украине. Т. е. перекрыв Десну в РФ, река, конечно, обмелеет, но не до такой степени, что бы обмелел Днепр. Кроме Десны, Днепр наполняется за счёт 82 притоков, осадков и подземных вод», — поделился Шеин И.

Оказалось, что данная идея нашла своих сторонников среди некоторых пользователей интернета. Они выразили уверенность в том, что такое решение заставит Украину снять водную блокаду Крыма.

«Давно бы так, а то и Волга мелеет и Дону вода нужна, а когда Чернигов посидит, так же как Крым без воды, то либо откроют, либо в России будет больше электроэнергии за счёт ГЭС и поливных полей в низовьях рек», — предлагает Максим Л.

Другим пользователям такое предложение не внушило уверенности в безопасности мероприятия. По их мнению, перекрытие Десны может привести к тому, что избыток воды попросту затопит близлежащие территории, что создаст угрозу для местных жителей.

«Толковое предложение. А куда избыток воды девать будем? При перекрытии Крымского канала днепровская вода нормально течёт в море. При перекрытие Десны куда вода должна уходить? У нас вице-премьер-министров по объявлению находят? На каком заборе объявления можно посмотреть?», — написал пользователь под псевдонимом «Не_важно».

Нашлись и те, кто призвал людей к разуму. Пользователи считают, что подобные предложения в первую очередь нанесут урон окружающей среде. Такие методы, не должны использовать государства в своей политической борьбе, считают они.

«Мое мнение: это не правильно, т.к. в этой политической игре наша дорогая и любимая планета не виновата! Любое изменение в природе приведёт к более тяжёлым последствиям. Просто при попустительстве международного сообщества государство Украина творит что хочет (водная блокада и т.д.). Необходим категорический жесткий нажим в этом вопросе на заседании ООН!», — считает Вадим К.

Напомним, 27 октября вице-премьер-министр республики Крым Георгий Мурадов высказал идею о том, что можно перекрыть реку Десну, чтобы убедить Украину прекратить водную блокаду полуострова.