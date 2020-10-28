Киев, , 14:49 — REGNUM Более половины проголосовавших на местных выборах на Украине — это люди старше 50 лет. Об этом 28 октября сообщила социологическая группа «Рейтинг», сославшись на результаты своего исследования.

«56% тех, кто пришли на выборы, были люди старше 50 лет, при том, что в общей структуре избирателей их доля составляет 45%», — сказано в сообщении.

Отмечается, что люди в возрасте от 18 до 29 лет составили лишь 11% от числа пришедших на выборы, притом, что их доля — 18%.

Среди основных причин, по которым люди не пошли на выборы, были названы: страх заразиться коронавирусом, занятость, состояние здоровья и отсутствие интереса к итогам голосования.

Опрос проводился 25 октября 2020 года. Всего было опрошено 8747 жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным нескольких экзит-полов, украинские радикалы, скорее всего, не попадут во власть в крупных городах, а также в областях Украины.

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