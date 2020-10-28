Ессентуки, Ставропольский край, , 16:33 — REGNUM Избрание главы города-курорта Ессентуков (Ставропольский край) состоится завтра, 29 октября, на заседании местной думы. На эту должность претендуют три человека, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе администрации города.

За кресло мэра борются действующий глава Ессентуков Александр Некристов, начальник городского управления ЖКХ Андрей Чижик и директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва по игровым видам спорта Константин Соколик.

Завтра конкурсная комиссия перейдет к очному этапу своей работы, с каждым из претендентов пройдет собеседование. После этого комиссия представит городской думе кандидатов для открытого голосования. С избранным мэром будет заключен контракт на пять лет.

Александр Некристов был избран главой Ессентуков в ноябре 2015 года, после того как четыре месяца проработал исполняющим обязанности мэра. Перед этим он четыре года проходил муниципальную службу в администрации Ставрополя.