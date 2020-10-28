Красногорск, , 14:29 — REGNUM В случае нехватки коечного фонда в субъектах РФ необходимо перейти к перепрофилированию учреждений под больных коронавирусом. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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"Если нужно разворачивать дополнительные койки, значит нужно уже это делать. Если есть необходимость что-то перепрофилировать — не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме — но если есть такая необходимость, оцените, пожалуйста, эту необходимость. Посоветуйтесь со специалистами Минздрава, со своими специалистами — поближе будьте к ним в этот период времени — и принимайте соответствующее решения», — заявил Путин.