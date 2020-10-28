Баку, , 14:27 — REGNUM Город Барда, находящийся на прилегающей к Нагорному Карабаху территории, был подвергнут ВС Армении ракетному обстрелу и в результате этого есть раненые и погибшие. Об этом 28 октября сообщает азербайджанское минобороны.

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«Вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, подвергли ракетному обстрелу город Барда из РСЗО «Смерч», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого есть погибшие и раненые, и что в результате обстрела гражданской инфраструктуре города был нанесен ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он высказал предложение окончательным образом разрешить проблему Нагорного Карабаха в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 27 октября.