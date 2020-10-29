Киев, 29 октября 2020, 08:00 — REGNUM Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Турцию ознаменовалась еще одной констатацией взаимного дружелюбия и взаимодействия. Какие неприятные сюрпризы может таить Турция для Украины, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.
Украина может оказаться для Турции более важным объектом внешней политики, чем это принято считать, исходя из меркантильных соображений и экономически взаимовыгодного партнерства. Учитывая идеологическую наполненность действий нынешней Турции, опасаться ее внимания стоит любым странам, которым «посчастливилось» когда-то принадлежать Османской империи.
И если некоторые, вроде Израиля, могут не опасаться турецких претензий в силу своей военной мощи, то слабая Украина может в один прекрасный момент ощутить, что в турецком понимании означает «неотъемлемая принадлежность Крыма». Тем более этот момент может стать ближе с учетом того, что пока что Турции при всех ее амбициях нечем особенно хвастать на внешнеполитическом поле.
Читайте статью Андрея Ганжи «Украинский президент и его турецкий «триумф»».