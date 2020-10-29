Киев, , 08:00 — REGNUM Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Турцию ознаменовалась еще одной констатацией взаимного дружелюбия и взаимодействия. Какие неприятные сюрпризы может таить Турция для Украины, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Зеленский и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Украина может оказаться для Турции более важным объектом внешней политики, чем это принято считать, исходя из меркантильных соображений и экономически взаимовыгодного партнерства. Учитывая идеологическую наполненность действий нынешней Турции, опасаться ее внимания стоит любым странам, которым «посчастливилось» когда-то принадлежать Османской империи.

И если некоторые, вроде Израиля, могут не опасаться турецких претензий в силу своей военной мощи, то слабая Украина может в один прекрасный момент ощутить, что в турецком понимании означает «неотъемлемая принадлежность Крыма». Тем более этот момент может стать ближе с учетом того, что пока что Турции при всех ее амбициях нечем особенно хвастать на внешнеполитическом поле.

Читайте статью Андрея Ганжи «Украинский президент и его турецкий «триумф»».