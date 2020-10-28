Красногорск, , 14:21 — REGNUM В ряде регионов России уже заполнен почти весь коечный фонд. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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«В некоторых регионах уже 90−95% коечного фонда заполнено. Мы обсуждали этот вопрос. Связано это не только с инфекцией COVID-19, связано это и с текущей ситуацией по гриппу, по ОРВИ. Всё это накладывается одно на другое», — заявил Путин.

«Я хочу обратиться к руководителям регионов Российской Федерации. Мы отслеживаем ситуацию на каждом территории, помогаем и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности, что нужно сделать в ближайшее время», — указал он.