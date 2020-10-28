Париж, , 14:21 — REGNUM Франции необходимо поднять вопрос членства Турции в НАТО с союзниками Парижа по блоку, заявил 28 октября бывший президент республики Франсуа Олланд, сообщает Le Figaro.

По словам предшественника нынешнего главы Елисейского дворца, Анкара проводит агрессивную политику по отношению к союзникам Франции, а также поощряет вооруженные конфликты у ворот Европы.

«Сегодня Турция ведет себя в Сирии неприемлемо, провоцируя конфликты, которые могут дать террористическим организациям возможность восстановить свои позиции», — пояснил Франсуа Олланд, указав на роль Турции в конфликте между Арменией и Азербайджаном, и на ее поведение в Ливии.

Олланд подчеркнул, что личные нападки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на французского коллегу Эммануэля Макрона, носят «серьезный» характер, «агрессивное поведение Турции создает проблему для присутствия Турции в Атлантическом альянсе».