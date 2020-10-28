Минск, , 14:21 — REGNUM Студент минского Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники стал фигурантом уголовного дела. Утром 26 октября он устроил скандал во время проведения занятий, оскорбил декана и призвал студентов к забастовке.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

«Утром 26 октября студент столичного ВУЗа вместе с другими учащимися зашел в аудиторию, где проходило занятие и начал призывать к забастовке. Когда декан факультета сделал замечание и попросил протестующих покинуть зал, в его адрес посыпались оскорбления и угрозы, — сообщает пресс-служба МВД Белоруссии. — В итоге милиционеры задержали 21-летнего инициатора акции. С его слов, накануне с ним связался неизвестный в телеграм-канале и предложил сагитировать учащихся к забастовке. После согласия молодому человеку выслали текст выступления и попросили удалить переписку».

Согласно опубликованному белорусскими милиционерами видео, студент и его сторонники заявляли, что они являются «властью» в государственном университете. Студент принёс свои извинения декану БГУИР.

Генеральная прокуратура Белоруссии дала правовую оценку действий студента и возбудила уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ч.1 ст.342 УК РБ). Прокурор санкционировал арест и взятие под стражу студента 1999 года рождения.

Отметим, гораздо меньшую оперативность белорусские правоохранители демонстрируют при даче правовой оценки многочисленным фактам действий силовиков и чиновников, содержащих признаки состава тяжких и особо тяжких уголовных преступлений. Среди таковых — погромы, пытки и даже убийства.

По информации и белорусских правозащитников, за участие в оппозиционных митингах и шествиях к отчислению из БГУИР подготовлен список из 65 студентов. Представители польских властей и российского студенческого союза заявили о готовности помочь отчисленным продолжить обучение за рубежом.