Тбилиси, , 14:17 — REGNUM Обвинения в адрес правительства Грузии о подготовке «локдауна» в стране являются «спекуляциями», так как карантин из пандемии в стране вводить не планируется. Это заявление, как передает телеканал «Рустави 2», 28 октября сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге.

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Ранее было распространено заявление от партии «Европейская Грузия», в котором говорилось, что власти якобы собираются 2 ноября объявить в стране «локдаун» и таким образом попытаться повлиять на проведение вторых туров голосования за кандидатов по мажоритарным округам. Кобахидзе заявил, что партиям «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» (ЕНД) нужно ждать «локдауна» от избирателей.

«Все это спекуляции. По этому поводу заявления были сделаны не раз на уровне правительства. В том числе, со стороны премьер-министра. Он четко сказал, что никакого локдауна не планируется, то есть таких намерений нет, и это заявлено четко. Что касается локдауна, то грузинский народ его объявит 31 октября «Нацдвижению» и «Европейской Грузии», — сказал секретарь «Грузинской мечты».

Стоит отметить, что ранее Кобахидзе обвинил ЕНД в создании «революционного штаба», который якобы будет координировать радикальные формы протеста в стране после завершения выборов.

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