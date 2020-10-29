Вашингтон, , 03:03 — REGNUM В преддверии выборов президента США разоблачения, придержанные до нужного момента, становятся все сенсационнее. Что за материалы дополнили скандальный перечень похождений сына кандидата на президентский пост Джо Байдена, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Хантер Байден Csis.org

Атака команды нынешнего президента США Дональда Трампа на своего главного конкурента в президентской гонке была подготовлена весьма загодя. Впрочем, история о происхождении компромата на Джо Байдена и его сына может потрясти самые основы политического детектива. Еще бы, ведь по имеющейся версии, ноутбук с видеозаписями совокупляющегося и принимающего наркотики Хантера Байдена был просто сдан в ремонт и там забыт.

Хозяин мастерской, как честный гражданин, обнаружив записи с непотребствами сына высокого политика, срочно сдал гаджет в ФБР. И как теперь Байден старший объяснит общественности что он «не знал» о нехороших привычках своего сына? Или под флагом нелюбви к Трампу для байденовского избирателя сойдет и это? Читайте статью Андрея Ганжи «В США украинский «кейс» приправили «сексом под кайфом»».