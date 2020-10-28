Джакарта, , 14:10 — REGNUM Правительства Индонезии и Сингапура провели двустороннюю встречу для расширения сотрудничества в энергетическом секторе, сообщает Antara.

Арифин Тасриф, возглавлявший индонезийскую делегацию, заявил, что международное сотрудничество необходимо для поддержки энергетического перехода.

«Ожидается, что двусторонняя встреча с Сингапуром еще больше укрепит сотрудничество в решении различных проблем энергетического перехода», — заявил Арифин Тасриф.

В двустороннем сотрудничестве в энергетическом секторе весьма важным является поставка газа для Сингапура.

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