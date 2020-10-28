Анкара, , 14:09 — REGNUM Турция примет «законные ответные действия» в случае, если террористическая угроза границам республики со стороны Сирии будет сохраняться. Об этом 28 октября заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, угрозы в отношении Турции вдоль всей сирийской границы не снижаются.

«Если все террористы не будут выдавлены за границу, напомню, это будет причиной наших законных ответных действий», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция в обоих конфликтах — как в Сирии, так и в Ливии — принимает участие, причём в обоих случаях её действия спорны.

Так, в Сирии она находится не по приглашению Дамаска, а в Ливии выступает на стороне одной из конфликтующих сторон.

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