Красногорск, , 14:06 — REGNUM Некоторые регионы России только сейчас, осенью, приняли на себя первый удар эпидемии коронавируса. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"В целом, конечно, все мы отслеживаем, внимательно смотрим: на профессиональном уровне работа ведётся. Тем не менее и вопросов немало», — заявил Путин.

«Мы не говорим о какой-то второй волне, но, как совсем недавно обсуждали, до некоторых регионов ещё первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно реагировать на происходящие события», — указал он.