Киев, , 14:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает Украину полностью коррумпированным государством. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 28 октября, сообщило издание «Обозреватель».

Трамп ) Иван Шилов © ИА REGNUM

"Байден (кандидат в президенты США Джозеф Байден — ИА REGNUM) будет гораздо больше заинтересован в продвижении реформ на Украине, поскольку Трамп считает страну полностью коррумпированной и вряд ли будет заинтересован вкладывать свои силы или силы своей администрации», — рассказал Климкин.

Он отметил, что из-за скандала вокруг деятельности сына Байдена на Украине, оппонент Трампа гораздо сильнее заинтересован в успешных украинских реформах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Виктор Небоженко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за актуализацию темы легализации наркотиков. По его словам, это может ударить по Байдену, чьё имя в информационном пространстве ассоциируется с Украиной.

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