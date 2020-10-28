Уфа, , 14:06 — REGNUM Артур Зарипов избран главой администрации Бижбулякского района в Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба районной администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, данное решение было единогласно принято на втором заседании Совета муниципального района. Ранее Артур Зарипов занимал должность заместителя главы районной администрации по социальным вопросам и кадрам.

Отмечается, что руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин поблагодарил Наиля Габдулловича за успешную многолетнюю работу и вручил ему Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Кроме этого, он выразил надежду на то, что новый глава администрации продолжит работу успешно и достигнет всех поставленных целей.

По словам Наиля Гатауллина, он считает главным своим достижением на посту главы администрации района сохранение межнационального мира и согласия. Наиль Гатауллин пожелал успехов новому главе администрации и подчеркнул, что всегда окажет помощь в решении разных вопросов.

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