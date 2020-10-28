Москва, , 14:05 — REGNUM Участие Турции в переговорах по вопросам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе не обсуждалось в ходе телефонной беседы президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, состоявшейся 27 октября. Об этом 28 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Это не фигурировало на повестке дня», — заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, обсуждали ли лидеры двух стран в рамках тематики Нагорного Карабаха участие турецкой стороны в переговорах по урегулированию ситуации в указанном регионе.

Также Песков отметил, что накануне он уже пояснял позицию Кремля по возможности участия Турции в переговорах, уточнив, что в этом вопросе ничего не изменилось.

Кроме того, он добавил, что бои в Нагорном Карабахе продолжаются и это вызывает у российских властей сожаление и обеспокоенность.

Как предавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что в результате обстрела ВС Азербайджана города Шуши в Нагорном Карабахе с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» погиб один человек.