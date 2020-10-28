Антон Силуанов докладывает о том, как цифровизация внедряется в финансовый сектор.
Владимир Путин обратился к главам регионов РФ и призвал их не забывать о своей ответственности в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
«До некоторых регионов только докатилась первая волна» — Путин
Некоторые регионы России только сейчас, осенью, приняли на себя первый удар эпидемии коронавируса. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
На сегодняшний день в России от гриппа провакцинировано 43,8 млн граждан.
Татьяна Голикова подчеркнула, что правительство мониторит ситуацию с обеспечением больниц в регионах средствами индивидуальной защиты и лекарствами от коронавирусной инфекции.
В отдельных регионах России есть перебои с «доездом скорой помощи до пациентов» — Голикова.
Путин оценил эффективность работы над достижением национальных целей
Единый план достижения национальных целей Российской Федерации до 2024 года и на плановый период до 2030 года позволит чётче определить критерии эффективности работы государственного аппарата. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
В пяти регионах России занято более 95% коечного фонда.
Татьяна Голикова: ситуация с коронавирусом в РФ продолжает осложняться. При этом в регионах ситуация различается.
Совещание началось с доклада Михаила Мишустина о едином плане достижения национальных целей развития России до 2024 и на период до 2030 года.
По словам Мишустина, разработка единого плана по достижению Национальных целей завершена.
Основным принципом системы управления должен стать конечный результат для людей — Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин: «Мы предлагаем переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития»
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.