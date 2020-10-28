Анкара, 28 октября 2020, 13:47 — REGNUM Генпрокуратура Турции возбудила дело против журнала Charlie Hebdo (Франция), передает телеканал NTV.
Отмечается, что дело возбуждено против сотрудников издания в связи с публикацией карикатуры на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент Турции Эрдоган заявил, что Макрону «нужно лечить свою психику», после того как глава Пятой республики выдвинул идею «просвещенного ислама».
Позже Charlie Hebdo поместил на обложку нового выпуска журнала карикатуру на Эрдогана, где он изображен в нижнем белье, поднимающий подол чадры женщины.
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