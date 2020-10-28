Киев, 28 октября 2020, 13:49 — REGNUM Правительство Украины отменило ограничения размера зарплат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов госпредприятий. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства.
Напомним, в августе 2020 года Конституционный суд признал незаконными ограничения зарплат чиновников и судей на время карантина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее шведский экономист Андерс Аслунд покинул наблюдательный совет украинской госкомпании «Укрзализныця», сославшись на то, что ему «ничего не платят».
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