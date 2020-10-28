Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области намерено рассмотреть вопрос о снятии ряда ограничений на проведение публичных мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительного органа власти.

В предлагаемом для рассмотрения законопроекте предлагается сократить список мест, где запрещено проведения массовых акций. В частности, предписывается убрать из списка территории у зданий местной и региональной власти, школ, медучреждений, религиозных объединений, объектов культуры и спорта, а также ряда других организаций.

Изменения решили рассмотреть для того, чтобы привести областное законодательство в соответствие с решениями Конституционного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области до сих пор не разрешено проведение массовых мероприятий. Тем не менее, в регионе разрешают проводить Крестные ходы. Так, «царский» Крестный ход проходил в дни наибольшей заболеваемости COVID-19 в регионе.

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