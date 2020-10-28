Юрий Баранчик, 28 октября 2020, 14:08 — REGNUM На днях Центр социально-консервативной политики (ЦСКП) совместно с Евразийским форсайт-клубом Visio провел российско-белорусский экспертный круглый стол по теме наиболее актуальных вопросов интеграционных процессов на евразийском пространстве и общественной солидарности.
На мероприятие был приглашен целый ряд экспертов и бизнесменов двух стран, которые обсудили перспективы и проблемы экономической интеграции не только России и Белоруссии, но и других стран постсоветского пространства.
Глава Управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Юрий Шувалов в своем выступлении отметил, что Центр готов оказывать экспертно-консультационную поддержку экспертам двух стран в вопросах углубления экономического взаимодействия:
Поддержал идею необходимости подобных мероприятий и углубления белорусско-российской интеграции и руководитель компании «Фармдэнд» Иван Логовой:
Более развернуто как по экономическим вопросам углубления интеграции, так и по актуальным политическим вопросам текущей повестки дня выступил председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Белоруссии Александр Швец, который подчеркнул, что именно вопросы экономической взаимосвязи, вопросы сверенной экономической стратегии во многом определяют уровень экономической устойчивости и роста благосостояния граждан.
По его словам, обществу необходим новый взгляд на вопросы экономической интеграции. Также в гражданском обществе существует запрос на новый общественный договор, который может преодолеть накопившиеся противоречия, установить правила справедливого совместного развития и выработать его курс.
Кроме того, он высказался и по некоторым аспектам протекающего острого политического кризиса в республике:
Также он достаточно критично высказался в отношении политики правительства по китайским кредитам. На его взгляд, ставка кредитов в 7% — достаточно высокая. Но основная проблема кроется в том, что рассчитываться по ним будет бюджет. То есть риски переложены на все население республики.
В своем выступлении он также отметил, что уровень доверия к власти в госсекторе резко упал:
По вопросам углубления союзной интеграции Александр Швец также выступил достаточно жестко и трезво:
Несомненно, это правильное замечание. Обсуждение дорожных карт идет уже более года, но общественности — экспертам, бизнесу, да и рядовым гражданам — об их содержании, по большому счету, ничего не известно. Соответственно, надо решать и эту проблему.
Красной нитью через выступления всех присутствующих экспертов и бизнесменов с белорусской стороны проходил тезис о том, что в стране необходимо углублять диалог, который вести на всех уровнях: власти — с народом, правительства — с бизнесом, парламента — с партиями.
Как подчеркнул в своем выступлении Максим Тарасевич, директор Центра цифровой трансформации:
Как мы видим по событиям в республике, это правильная мысль. Политически кризис никуда, к сожалению, не уходит. Наоборот — он все больше углубляется. Не надо думать, что если в преддверии зимних холодов протестующих становится меньше, то кризис сам собой рассосется. Пройдет 3−4 месяца, и наступит весна. И люди снова выйдут на улицы, только более организованные и мотивированные.
Поэтому, как говорят футболисты, мяч сейчас на стороне президента и правительства. Именно они должны сформулировать основные условия для создания переговорных площадок в республике и привлечь представителей бизнеса, общественности, чтобы всем «миром» решить те вопросы, которые стали серьезным препятствием для поступательного социально-экономического и общественного-политического развития республики.