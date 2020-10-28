Москва, , 13:32 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, как скажется принятие закона о приоритете Конституции над нормами международного права на взаимодействии Москвы с международными институтами.

«Все обязательства России по международным договорам, естественно, остаются в силе, — сказал представитель Кремля. — Россия сохраняет свою приверженность и является ответственным участником всей структуры международного права».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на развитие положений новой Конституции.

Законопроектами предлагается закрепить правила соотношения российского законодательства и норм международного права — в кодексах Российской Федерации и законах. А именно, в соответствующих статьях законодательных актов РФ указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не допускается, уточнил парламентарий.

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