Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 13:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проходит процедура выборов нового мэра города Карачаевска — второго по величине населенного пункта республики. Накануне завершился прием документов от претендентов на должность, сообщили 27 октября в думе Карачаевского городского округа. Свое намерение поучаствовать в конкурсе изъявили два человека.

«Фамилии кандидатов будут озвучены после проверки поданных ими документов и определения соответствия кандидатов всем необходимым требованиям», — приводит слова председателя конкурсной комиссии гордумы Таусолтана Узденова «Интерфакс-Юг».

Как сообщало ИА REGNUM, должность мэра города Карачаевска оказалась свободной, после того как этот пост покинул Алик Динаев. Бывшего градоначальника назначили директором Тебердинского государственного природного биосферного заповедника, а исполняющим обязанности мэра стал первый заместитель мэра Карачаевского городского округа Альберт Дотдаев.

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