Тбилиси, , 13:30 — REGNUM Социологический опрос, проведенный среди жителей Грузии о том, в какой форме они готовы протестовать в случае недовольства итогами выборов, является свидетельством того, что в оппозиции готовятся к радикальным методам борьбы. Такое заявление, как передает телеканал «Рустави 2», 28 октября сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Исследование, проведенное радикальной оппозицией и тесно связанной с ними компанией IPM, выходит за все допустимые рамки, — заявил Кобахидзе. — Гражданам во время опроса предложили странные варианты: захват государственных зданий, а также применение физической силы и оружия».

По мнению секретаря «Грузинской мечты», проведение такого исследования якобы свидетельствует о подготовке представителями оппозиции беспорядков, как это уже было в 2016 и 2018 годах. Кобахидзе также заявил, что партия «Единое национальное движение» (ЕНД) якобы, кроме избирательного штаба, создала «революционный штаб» для координации действий протестующих.

Кобахидзе подчеркнул, что за преступления последует суровое наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. По данным рейтинговых агентств, «Грузинская мечта» лидирует по полярности среди населения и намного опережает ближайшего соперника ЕНД.

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