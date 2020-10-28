Минск, , 13:28 — REGNUM Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз ратифицировала белорусская палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента страны). Об этом 28 октября сообщает агентство БелТА.

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«Соглашение подписано 19 июня 2020 года в Минске и направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств Договора о создании Союзного государства. Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность», — заявила по этому поводу заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам белорусского парламента Ольга Петрашова.

Также она уточнила, что теперь белорусская визовая система получила право на выдачу виз, которые будут действовать на территории России.

Кроме того, Петрашова указала, что ратификация данного соглашения поспособствует развитию международных контактов, туристического и инвестиционного потенциала Белоруссии и продемонстрирует открытость республики для гостей из-за рубежа.

При этом уточняется, что данное соглашение вступит в силу через 30 дней после его ратификации обоими государствами. Белоруссия ратифицировала данный документ первой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что всеобщая забастовка работников белорусских предприятий, объявленная оппозицией страны, провалилась.