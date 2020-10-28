Москва, , 13:24 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ взять на контроль вопросы строительства в регионах онкологических больниц, инфекционных больниц и противотуберкулезных диспансеров, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

«Правильно было бы нам… обратиться к правительству, Министерству финансов, с тем, чтобы эта тема была взята на контроль», — заявил Володин.

«Речь идет о том, что у нас сейчас в регионах реализуются проекты в области строительства и инфекционных больниц, и противотуберкулезных диспансеров, и онкологических больниц. Это крайне важно. Поликлиники. Давайте подумаем, чтобы на будущий год как можно больше появилось современных учреждений здравоохранения», — предложил спикер Госдумы.

Глава Минфина Антон Силуанов предложение поддержал.

«Абсолютно правильная постановка вопросов… Если будут дополнительные возможности, то, что сокращено, будем восполнять», — заверил министр.

Володин предложил найти средства ко второму чтению проекта федерального бюджета.»Коллеги, нет возражений, если мы отработаем эту тему и ко второму чтению вынесем решение. Тем более, перечень этих объектов достаточно внушительный — 17 регионов, это требует проработки», — добавил он.