Симферополь, , 13:08 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил народ Украины с Днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков и выразил уверенность, что «бандеровский режим неизбежно отправится на свалку истории, а Россия и Украина снова будут вместе». Об этом он написал 28 октября на своей странице в Facebook.

«Сегодня День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Поздравляю братский украинский народ, всех наших украинских друзей и единомышленников с этой знаменательной датой. Мы помним о нашей общей истории, о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, о наших общих героях, помним о колоссальных жертвах, которые понес наш народ. В боях за Украину погибли около 3 миллионов советских воинов. Ожесточенные сражения за освобождение территории Украинской ССР продолжались почти два года — с декабря 1942-го по октябрь 1944-го. За время нацистской оккупации советская республика потеряла почти пятую часть населения», — написал Аксёнов.

Глава Крыма напомнил, что потомками победителей считают себя миллионы нынешних граждан Украины.

«Это живая, кровная связь, это генетический код народа. То, перед чем бессильны пропаганда, репрессии, угрозы и запугивание. То, что дает нам уверенность: бандеровский режим неизбежно отправится на свалку истории, а Россия и Украина снова будут вместе», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра образования Украины Любомира Мандзий подписала документ, в котором сказано, что термин «Великая Отечественная война» находится на Украине вне закона.