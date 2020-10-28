Брюссель, , 13:10 — REGNUM В Европейском союзе (ЕС) заявили, что, хотя голосование в Гвинее прошло спокойно, «остаются вопросы относительно достоверности результатов», передает ВВС Africa со ссылкой на резолюцию Евросоюза.

Эксперты ЕС прокомментировали предварительные результаты, по которым победу одержал президент Альфа Конде.

В ЕС отметили, что поддержат дипломатические усилия западноафриканского регионального блока, ЭКОВАС, Африканского союза и ООН по восстановлению достоверности выборов.

Делегация посредников, которая находится в стране, встретилась с различными политическими деятелями, в том числе с лидером оппозиции Селлу Далейном Диалло, которому не позволили покинуть свой дом.

«С этой целью все субъекты, участвующие в этом процессе, должны иметь возможность в полной мере пользоваться своей свободой передвижения и самовыражения. Также важно, чтобы средства связи, в частности доступ к интернету, были гарантированы при любых обстоятельствах», — говорится в заявлении.

Столкновения между сторонниками оппозиции и силами безопасности происходят по всей стране с тех пор, как лидер оппозиции объявил себя победителем, передают репортеры.

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