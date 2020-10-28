Минск, , 13:06 — REGNUM Несогласие с проводимой Александром Лукашенко политикой побудило посла Белоруссии в Аргентине и по совместительству в Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимира Астапенко повторно подать заявление об отставке. При этом дипломат прибег к огласке ситуации через СМИ.

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«Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа», — заявил Астапенко.

До этого, сообщил посол белорусскому порталу tut. by, он подавал заявление, на которое МИД Белоруссии не отреагировал. «После инаугурации, 23 сентября, я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новое, с требованием освободить меня от должности посла уже на основании статьи 41 — в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению моей работы по трудовому договору», рассказал дипломат.

Обосновывая своё решение, представитель официального Минска в Америке привёл такие доводы: многочисленные нарушения основных прав и свобод граждан Белоруссии, закрепленных в Конституции страны и ее международно-правовых обязательствах; очевидные и грубые фальсификации итогов президентских выборов, что стало причиной их непризнания 27 государствами — членами ЕС, Великобританией, США, Канадой, Украиной и другими странами; неоправданно жесткая реакция органов внутренних дел (применение чрезмерной силы и спецсредств) в ответ на законные акции мирного протеста; неправомерное затягивание принятия решений о возбуждении уголовных дел по фактам убийств, пыток, насилия, массовых избиений, произвольных задержаний, лжесвидетельства со стороны правоохранительных органов; несоблюдение требований национального законодательства и международно-правовых обычаев, предусматривающих необходимость обеспечения максимальной публичности при организации церемонии президентской инаугурации.

Астапенко — кадровый дипломат, начинавший карьеру в МИД БССР. До него из-за своей гражданской позиции постов и/или дипломатического ранга лишились белорусские послы в Испании, Латвии и Словакии. Устроивший на ступенях МИД Белоруссии сотрудник центрального аппарата — начальника историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казачёнок был уволен «по статье», а глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило и первый секретарь управления Европы МИД Павел Слюнькин сами ушли в отставку, напомнило издание.