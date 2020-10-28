Бишкек, , 12:58 — REGNUM Решение парламента Киргизии об утверждении Эльвиры Сурабалдиевой на посту вице-премьера страны утвердил и.о. киргизского президента, премьер-министр республики Садыр Жапаров. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба главы государства.

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«Исполняющий обязанности президента подписал указ, согласно которому Сурабалдиева назначена вице-премьер-министром Киргизской Республики», — говорится в сообщении.

При этом 27 октября Жапаров принял решение об освобождении от данной должности Аиды Исмаиловой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кандидатура Эльвиры Сурабалдиевой на должность вице-премьера Киргизии одобрена депутатами парламента страны.