Киев, , 12:53 — REGNUM После местных выборов на Украине у президента страны Владимир Зеленского возникла дилемма, что же ему делать дальше, заявил в своем комментарии украинский политический эксперт Анатолий Октисюк.

Эксперт видит для Зеленского два возможных сценария событий — спасть свой рейтинг и идти на радикальные решения, или же оставить все как есть, что грозит главе страны катастрофическими электоральными потерями.

«Если спасать свой политический рейтинг, то надо запускать реформы, отправлять «на утилизацию» нынешнее правительство и парламент в 2021 году и тогда сохраняются шансы на переизбрание в 2024 году… Но можно оставить все как есть и ничего не менять. Тогда за счет своего рейтинга тянуть правительство и парламент, накапливать токсичность, идти на компромисс с олигархами, закончить каденцию, как было с рейтингом Ющенко в 2010 году», — проанализировал ситуацию Октисюк.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине состоялись местные выборы. По предварительным результатам, «Слуга народа» в подавляющем большинстве советов взяла 3−4 место, набирая в среднем порядка 10%.

Глава политической партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции в Верховной раде Александр Корниенко заявил на брифинге по итогам выборов, что не видит предпосылок для переформатирования большинства в Раде или появления проблем у монокоалиции.