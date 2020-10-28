Тбилиси, , 12:48 — REGNUM Выборы в Грузии должны быть свободными и проходить в спокойной и мирной обстановке. Об этом посол США Грузии Келли Дегнан сказала в разговоре с исполняющим обязанности сотрудника по связям с общественностью Кристофером Андерсоном, которое было 28 октября размещено на странице посольства в Facebook.

«Я хочу видеть спокойную и мирную обстановку на выборах и на следующий день, чтобы люди могли безопасно проголосовать, — отметила Дегнан. — Грузины заслуживают того, чтобы проголосовать на свободных и справедливых выборах в этом году».

Она добавила, что стремление Грузии к высоким стандартам «истиной демократии» важно, в том числе, и для вступления в НАТО. Дегнан также от лица Вашингтона заявила о поддержке курса Тбилиси по созданию «демократического и плюралистического общества».

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Форма правления в стране — парламентская республика, и победившая на выборах партия станет правящей на четыре года.

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