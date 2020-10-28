Ереван, , 12:44 — REGNUM В результате обстрела ВС Азербайджана города Шуши в Нагорном Карабахе с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» погиб один человек. Об этом 28 октября сообщает пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

По информации Степанян, в настоящий момент подразделения азербайджанских ВС подвергают город Шуши обстрелу, используя при этом РСЗО «Смерч».

"Как сообщает госкомитет по чрезвычайным ситуациям Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика — ред.), один мирный житель погиб, двое ранены», — уточняется в сообщении.

Также указывается, что азербайджанской стороной из РСЗО «Смерч» был обстрелян Степанакерт и отмечается, что при этом нет погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе минобороны Азербайджана заявили, что армянская сторона продолжает нарушать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.