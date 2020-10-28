Рига, , 12:38 — REGNUM CNN сообщило о том, что Министерство внутренней безопасности США подготовило команды из сотрудников пограничной, таможенной и иммиграционной служб к возможным беспорядкам во время и после президентских выборов.

«Сама выборная система США весьма специфическая и «скользкая» при подсчете голосов, учитывая также многомиллиардные расходы на предвыборную гонку, позволяют участвовать в борьбе только двум партиям, что само по себе не является демократичным, — считает латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш. — Что касается самой предвыборной гонки, идет жесточайшая война между республиканцами и демократами. Я здесь вижу параллели с выборами 2000-го года, когда от республиканцев баллотировался Джорж Буш-младший, а от демократов — Альберт Гор. Американский электорат сейчас, также как и тогда, разделился 50 на 50. И когда Гор проиграл — это был уже четвертый в истории США случай, когда победитель Буш набрал меньше голосов, чем проигравший».

«Но 20 лет назад с победой Буша мир не получил жесткого возврата к временам холодной войны. Сегодня ситуация хуже, она еще более взрывоопасная: если одержит победу Байден, для России и Европейского континента ничего хорошего не будет. Россию он считает главным врагом США, а Китай — главным конкурентом, — полагает эксперт. — К тому же назад в Америку «к родной маме» вернулся «ребенок» под названием «оранжевая революция». Все события в США последнего времени из разряда Black Lives Matter продиктованы элементарными политическими технологиями ими же придуманными и запущенными по всему миру. То, что в дни выборов или после них могут быть столкновения, я не исключаю. Американские политологи сами говорят даже не просто о столкновениях, но о ситуации, которая напоминает «вечер перед гражданской войной».

«Чем это смертельно опасно для всего мира? Во-первых, у Америки огромный ядерный потенциал, во-вторых это государство, где у населения на руках находятся сотни миллионов единиц стрелкового оружия, в-третьих, стоит признать, что мировой расчетной единицей на сегодняшний день является американский доллар. Любые пертурбации, любой вариант, связанный с применением насилия, может крайне негативно отразиться на положении во всем мире», — резюмировал Граудиньш.