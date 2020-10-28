Киев, , 12:42 — REGNUM Украинский политический эксперт Владимир Горбач заявил о «шовинистическом рецидиве венгерского правительства» в контексте нынешнего конфликта Киева и Будапешта из-за местных выборов.

Об этом он заявил в своем комментарии сегодня, 28 октября.

Горбач заявил, что Киеву стоит публично обнародовать свои выводы из этой ситуации, «чтобы после недавнего дипломатического конфликта у венгерского руководства не оставалось иллюзий».

«Венгры всегда настаивали на том, что главная причина испорченных отношений между странами — это действия националистического руководства Украины времен Порошенко, в частности языковая статья закона об образовании», — напоминает эксперт.

Политолог отметил, что при нынешнем руководстве Украины были попытки якобы «ненационалистического» президента Зеленского и «очень мягкого в своей стилистике» главы МИД Дмитрия Кулебы улучшить отношения с Венгрией и преодолеть существующие противоречия, но теперь процесс урегулирования одним махом перечеркнут действиями венгерских чиновников.

«Причем перечеркнуты они именно венгерской стороной, которая не чувствует границ… Поэтому венграм следует дать понять, что в Украине существуют границы и эти границы надо уважать и с ними считаться», — резюмировал Горбач.

ИА REGNUM напоминает, что нынешний конфликт связан с тем, что в день голосования на местных выборах на Украине глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал «украинских венгров» Закарпатья голосовать за одну из партий. Заявление дипломата встретило крайне резкую реакцию официального Киева. В ЕС уже заявили, что не будут вмешиваться в двусторонние отношения и новую эскалацию конфликта между Украиной и Венгрией.