Ереван, , 12:27 — REGNUM В настоящее время ВС Азербайджана ведут обстрел города Шуши в Нагорном Карабахе с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч». Об этом 28 октября сообщает пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Вооруженные силы Азербайджана обстреливают город Шуши в Нагорном Карабахе из РСЗО «Смерч», — говорится в сообщении Степанян.

Также пресс-секретарь, со ссылкой на госкомитет по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской республики, уточнила, что в результате данных обстрелов один человек погиб и ещё двое получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в азербайджанской Генпрокуратуре сообщили, что общее количество погибших из числа гражданского населения Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе выросло до 69 человек.