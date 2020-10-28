Сеул, , 12:24 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн призвал жителей страны принять участие в программе вакцинации от гриппа. Об этом он заявил 28 октября в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофам.

Премьер-министр отметил, что данное решение было принято после консультаций с экспертами.

Чон Сэ Гюн сообщил, что из 19 млн человек, подходящих под программу бесплатной вакцинации, прививку получили 56%.

Он также подчеркнул важность внесения изменений в систему режимов социального дистанцирования и смягчения ограничений на работу общественных заведений, а также добавил, что окончательный план действий будет представлен в ближайшее время.