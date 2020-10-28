Москва, , 12:15 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал главу Минфина Антона Силуанова прислушаться к тому, что говорят депутаты, так как они выражают мнение избирателей, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

«Сейчас слушайте то, что звучит в этом зале. Звучит немного из того, что мы слышим от наших избирателей», — завил Володин.

«А так получается, мы сейчас отчитываемся тем, что президент, в конце концов, вмешивается в ситуацию, видя, что вы возражаете. А потом результат положительный и вы говорите: а у нас же вот есть результат. Хотелось бы, чтобы министерство предлагало, мы поддерживали и был результат. Это был бы ваш результат. А мы постоянно вынуждены убеждать», — указал спикер Госдумы.

Таких вопросов много, говорит Володин. В частности, парламентарии из года в год говорят о необходимости сокращения бюджетной обеспеченности регионов — она в семь раз отличается.

«Давайте ее сокращать. Выделили десять территорий. Небольшие средства на это выделили. У нас сократился разрыв или нет, Андрей Михайлович (Макаров — глава комитета Госдумы по бюджету и налогам)? Нет! Разводит руками председатель комитета по бюджету и налогам. О чем мы говорим. У нас убыль во многих регионах высокая. Президент задачу поставил. Есть целеполагание. Мы должны решать эту задачу? Должны, давайте вносите предложение», — рассуждает Володин.

«Не может быть Минфин выше правительства. Не может быть Минфин выше парламента. Поэтому ищите решение, вот о чем речь идет, коллеги!» — заявил спикер Госдумы.

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