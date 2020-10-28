Киев, , 12:14 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может сыграть большую роль в прекращении войны в Донбассе. Об этом он заявил 28 октября в интервью изданию «Бабель».

Журналист напомнил чиновнику о словах президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что стране нужен другой человек, если ему не удастся остановить вооружённый конфликт.

«Наверное, я человек, который, по мнению президента, сыграет большую роль в этом вопросе. Я дорожу этим доверием и возложенной миссией», — сказал Ермак.

Напомним, ранее глава офиса президента Украины назвал «выдумкой» историю о провале операции по задержанию граждан РФ, которых в СМИ называют членами частной военной компании «Вагнер».

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