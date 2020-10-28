Джакарта, , 11:56 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохамад Махфуд и министр внутренних дел Австралии Питер Даттон подчеркнули важность сотрудничества в области права и безопасности, сообщает Kompas.

Укрепление сотрудничества осуществлялось через седьмое заседание совета министров Индонезии и Австралии по вопросам права и безопасности.

«Развитие угрозы терроризма мы можем преодолеть только при крепком и устойчивом сотрудничестве с помощью различных программ и планов действий в области правоприменения, предотвращения, дерадикализации, борьбы с терроризмом, прекращения каналов финансирования и использования кибертехнологий», — заявил Мохамад Махфуд.

Между тем, министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что Индонезия и Австралия являются равными партнерами в сфере безопасности и морского судоходства.

«Это сотрудничество — большое достижение, для нас Индонезия является важным партнером в регионе и имеет такой же уровень доверия», — заявил глава МВД Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, столицу Индонезии Джакарту, которая не получает льгот по программе социальной денежной помощи от министерства социальных дел в 2020 году, включат в список регионов-получателей в 2021 году.

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