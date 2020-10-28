Москва, , 11:54 — REGNUM Признанный виновным в мошенничестве депутат Московской городской думы Олег Шереметьев (КПРФ) участвует в заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Московская городская дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парламентарий высказывается по рассматриваемым вопросам и призывает коллег голосовать тем или иным образом. При этом сам Шереметьев также голосует по вопросам из повестки дня. Отметим, что заседание проводится в режиме онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, Замоскворецкий районный суд столицы признал Шереметьева виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде четырёх лет колонии условно, а также штраф в размере 2 млн 171 тыс. рублей. В то же время парламентарий сохраняет свой мандат до вступления приговора в силу.

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